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11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани

11 из 12 фигуристов заявили как минимум один четверной прыжок в короткой программе на 2-м этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Четыре спортсмена планируют выполнить по два прыжка в четыре оборота.

11 фигуристов заявили четверные прыжки в КП 2-го этапа Гран-при России в Казани
© Чемпионат.com

  • Роман Кудлаев, Дмитрий Шелковников, Кирилл Кропылев, Данил Федосимов: четверной тулуп;
  • Владимир Ощепков: четверной сальхов;
  • Артур Даниелян, Матвей Ветлугин: четверной лутц;
  • Григорий Фёдоров: четверной флип, четверной лутц;
  • Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин: четверной сальхов, четверной тулуп;
  • Владислав Дикиджи: четверной лутц, четверной сальхов.

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Григорий Федоров
Владимир Ощепков
Артур Даниелян
Артем Ковалев