Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при России из-за травмы партнерши

Высупающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани, который пройдёт 2 и 3 ноября.

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«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. наложили три шва. Мы не сможем выступить», — написал Княжук в своём аккаунте в телеграмм-канале.

Сегодня, 2 ноября, спортивные пары выступят на Гран-При России с короткой программой. Начало — в 17:00.