Медведева рассказала, извинилась ли она перед Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила на YouTube-канале Ксении Собчак, что не извинилась перед тренером Этери Тутберидзе после своего возвращения к наставнику в 2020 году от Брайана Орсера.

«Извинилась ли я перед Тутберидзе? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы сильные гордые женщины. Поэтому Этери Георгиевна Тутберидзе великий тренер. Поэтому Евгения Медведева сейчас сидит здесь», — сказала Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.