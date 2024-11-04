Тарасова ответила на критику Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявления фигуристки Алины Загитовой, упрекнувшей Тарасову в непрофессионализме на Олимпиаде 2018 года. Тренера цитирует издание Metaratings.

«Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно», — сказала Тарасова.

Ранее Загитова назвала «непрофессиональной» реакцию Тарасовой и Гришина на её победу на Олимпиаде-2018 во время комментирования соревнований.

Загитова считает, что комментаторы Тарасова и Гришин отдавали предпочтение её конкурентке Евгении Медведевой, поскольку давно её знали и поддерживали.

Загитова обвинила Тарасову в непрофессионализме

Алина Загитова на Олимпиаде 2018 года набрала в общей сумме 239,57 балла, Медведева заняла второе место (238,26).