Лидер британских консерваторов представила теневой кабинет

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась своими размышлениями относительно неофициального статуса народного достояния.

© Спорт день за днем

Загитова, являющаяся наиболее знаменитой фигуристкой страны и обладательницей побед на Олимпиаде, чемпионате мира и первенстве Европы, отметила, что ее чувства разделены.

«С одной стороны, я вроде и знаю, что всего этого сама добилась. Но мои тренеры учили меня, что, когда заходишь на пьедестал, на радость победы у тебя есть всего лишь несколько минут — пока играет гимн», – сказала Загитова в интервью Hello.

В связи с этим Алина не считает себя народным достоянием и подчеркивает, что она просто обычный человек, много трудившийся ради своих успехов. Она добавила, что ей приятно, что ее усилия получили признание.