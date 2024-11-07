$98.22+0.17105.71-1.18
Войти в почту

Загитова: Не могу сказать, что я народное достояние

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась своими размышлениями относительно неофициального статуса народного достояния.

Лидер британских консерваторов представила теневой кабинет
© Спорт день за днем

Загитова, являющаяся наиболее знаменитой фигуристкой страны и обладательницей побед на Олимпиаде, чемпионате мира и первенстве Европы, отметила, что ее чувства разделены.

«С одной стороны, я вроде и знаю, что всего этого сама добилась. Но мои тренеры учили меня, что, когда заходишь на пьедестал, на радость победы у тебя есть всего лишь несколько минут — пока играет гимн», – сказала Загитова в интервью Hello.

В связи с этим Алина не считает себя народным достоянием и подчеркивает, что она просто обычный человек, много трудившийся ради своих успехов. Она добавила, что ей приятно, что ее усилия получили признание.

Фигурное катание
Роберт Дженрик
Алан Мак
Лора Тротт
Консервативная партия
Лейбористская партия