Косторная: не люблю врать болельщикам

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала их с мужем и партнёром по парному катанию Георгием Куницей решение взять паузу на два года.

© Чемпионат.com

“Я решила, что лучше сразу озвучу и сроки, и практчески всё, чем буду тянуть до последнего. Я не люблю так делать и врать своим болельщикам. Пропускаем два года, не заканчиваем, планируем возвращение, даже если сейчас это кажется не особо реальным. Мы попробуем, мы вернёмся. Неважно, с каких позиций и на какие позиции, но мы хотя бы попробуем. А что из этого получится, узнаем чуть позже”, — сказала Косторная в эфире Okko.

Напомним, ранее Косторная и Куница заявили, что пропустят два сезона. Точная причина их решения пока не известна. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году, до этого она выступала в одиночном.