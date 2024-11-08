Трехкратная чемпионка мира выиграла короткую программу на домашнем Гран-при

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристка получила от судей 78,93 балла.

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Второе место заняла Монэ Тиба (Япония), набравшая 71,69 балла. А тройку сильнейших замкнула также японка — Юна Аоки (69,78 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Женщины, короткая программа. Результаты:

1. Каори Сакамото (Япония) — 78,93 балла.

2. Монэ Тиба (Япония) — 71,69.

3. Юна Аоки (Япония) — 69,78.

4. Алиса Лью (США) — 65,03.

5. Брейди Теннелл (США) — 62,05.

Ранее спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.