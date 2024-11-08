Железняков сомневается, что Косторная вернется в спорт после паузы

Алексей Железняков сомневается, что Алена Косторная вернется в спорт после паузы.

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Ранее Косторная сообщила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.