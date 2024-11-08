Железняков сомневается, что Косторная вернется в спорт после паузы

Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»
Алексей Железняков сомневается, что Алена Косторная вернется в спорт после паузы.
Ранее Косторная сообщила, что она и ее партнер и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.
«Скорее всего, нет. Все очень просто, в нашем мире никто никого не ждет! Огромная очередь из юных спортсменов, которые мечтают взойти на пьедестал. А тут получается сегодня хочу, завтра не хочу, возьму перерыв. Есть, конечно, уважительная причина, если Алена в положении, и если это так, то тем более вернуться в большой спорт будет практически нереально», – сказал хореограф.
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Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»
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