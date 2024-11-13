Российская фигуристка рассказала об оскорблениях из-за фамилии

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об оскорблениях из-за своей фамилии.

© Lenta.ru

Ее слова приводит РИА Новости.

«Меня обзывали чуркой и гастарбайтершей», — заявила спортсменка.

Она добавила, что ей приходилось драться с одноклассниками, чтобы постоять за себя. При этом 22-летняя Худайбердиева подчеркнула, что является неконфликтным человеком.

Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли третий этап Гран-при России

Ранее Худайбердиева ответила на вопрос о смене гражданства. Спортсменка рассказала, что рассматривала вариант получения паспорта Узбекистана, так как ее отец является гражданином этой страны.

Худайбердиева в паре с Базиным — чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России.