Тарасова оценила намерение Медведевой сыграть в футбол за "Динамо"

Участие двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в товарищеском матче по футболу за московское "Динамо" против команды Медийной лиги "Амкал" может быть опасным опытом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В пятницу в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что Медведева сыграет за команду в матче с "Амкалом". Встреча пройдет 17 ноября на "ВТБ-Арене" и начнется в 17:00 мск.

"Когда я работала, у меня на тренировках по общефизической подготовке был футбол. Травмоопасно ли это? Опасно все. Я думаю, что за это будет большая зарплата", - сказала Тарасова.

В 2022 году "Динамо" также на "ВТБ-Арене" обыграло "Амкал" со счетом 5:0. За бело-голубых сыграл и забил один мяч воспитанник "Динамо" хоккеист Александр Овечкин.