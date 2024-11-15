Загитова поделилась необычной творческой работой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как проводит досуг.

© Соцсети

«Клуб рукодельные ручки», — подписала публикацию Загитова.

© Соцсети

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. При этом фигуристка продолжает сотрудничать с Первым каналом в рамках соревнований по фигурному катанию. Также олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу. На проект «Алые паруса» Алина запросила грант в размере практически 75 млн рублей. Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).