Аделия Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве
Фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления спортсменка получила 251,57 балла.
Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Четвёртый этап, Женщины. Результаты:
- Аделия Петросян — 251,57 балла.
- Дарья Садкова — 224,93.
- Ксения Гущина — 212,79.
- Елизавета Куликова — 198,06.
- Камилла Нелюбова — 191,01.
- Ксения Синицына — 184,53.