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Аделия Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве

Фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления спортсменка получила 251,57 балла.

Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве
© Чемпионат.com

Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Четвёртый этап, Женщины. Результаты:

  1. Аделия Петросян — 251,57 балла.
  2. Дарья Садкова — 224,93.
  3. Ксения Гущина — 212,79.
  4. Елизавета Куликова — 198,06.
  5. Камилла Нелюбова — 191,01.
  6. Ксения Синицына — 184,53.
Фигурное катание
Дарья Садкова
Аделия Петросян
Ксения Гущина