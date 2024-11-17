Петросян одержала победу на 4-м этапе Гран-при России в Москве

Фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу на 4-м этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За свои два выступления спортсменка получила 251,57 балла.

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Второе место заняла Дарья Садкова, набравшая 224,93 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, получившая от судей 212,79 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Четвёртый этап, Женщины. Результаты: