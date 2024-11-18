Губерниев рассказал, кого не хватает фигурному катанию России

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого не хватает российскому фигурному катанию. По его словам, в России ощущается нехватка прославленных фигуристок, к которым может отнести Ирину Роднину, Марию Бутырскую и других.

Российское фигурное катание находится под санкциями с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Фигуристы из России отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года и больше не участвовала в официальных соревнованиях.