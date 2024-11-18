Телеведущий Губерниев рассказал, кого не хватает фигурному катанию России
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого не хватает российскому фигурному катанию. По его словам, в России ощущается нехватка прославленных фигуристок, к которым может отнести Ирину Роднину, Марию Бутырскую и других.
— Российскому фигурному катанию не хватает сейчас Загитовой? Нашему фигурному катанию не хватает Людмилы Пахомовой и Ирины Родниной. А женскому одиночному катанию — Ирины Слуцкой и Марии Бутырской, — заявил Губерниев Metaratings.ru.
Российское фигурное катание находится под санкциями с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Фигуристы из России отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года и больше не участвовала в официальных соревнованиях.