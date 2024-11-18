Фигуристка Щербакова рассказала о первых призовых

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, на что потратила свой первый заработок.

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— А ты помнишь, на что ты потратила свои первые призовые?

— Да я особо ни на что и не тратила, мне кажется. Ну, я копила, на счёт куда-то складывали. Помню, у меня был такой период, мы там с папой в акции это всё вкладывали. Кстати говоря, очень хорошие мы акционеры оказались, абсолютно нигде не прогадали. У меня не было таких каких-то больших покупок, мне особо ничего не надо было, я жила с родителями тогда ещё. Поэтому копила до момента, пока совершеннолетняя стала, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Ранее Анна Щербакова дебютировала в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.