Каролина Костнер обратилась к Валиевой после ее слов о возвращении в спорт

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Каролина Костнер отреагировала на слова Камилы Валиевой о желании вернуться в спорт после четырёхлетней дисквалификации.

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«Путь каждого спортсмена уникальный и особенный. Что я бы ей пожелала? По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит. Заставляет ли дело Валиевой задуматься об антидопинговой системе? Я не думаю, что это мне решать. Я недостаточно в это погружена, чтобы комментировать», — приводит слова Костнер «Спорт-Экспресс».

Камила Валиева была отстранена от соревнований и лишена некоторых медалей после признания виновной в принятии допингового вещества — триметазидина. Проба с ним была взята на предолимпийском чемпионате России. Фигуристка выступила на Играх, но её результаты были аннулированы, в связи с чем сборная Россия получила бронзовую медаль в командном турнире вместо золотой.