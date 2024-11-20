Медведева выступит на третьем этапе «Битвы школ»

Фигуристка Евгения Медведева выступит с показательным номером на третьем этапе юношеских соревнований "Битва школ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мероприятия.

Медведева выступит 1 декабря. Также показательный номер представит спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжук 30 ноября.

"Фигурное катание - это настоящее искусство, которое дарит людям ярчайшие эмоции и поражает своей красотой. Очень здорово, что "Битва школ" развивается и дает ребятам возможность показать себя. Когда я вижу горящие глаза совсем юных фигуристов, то понимаю, что в будущем их ждут блистательные победы. Чтобы подбодрить и вдохновить их, я готова выступать хоть каждый день", - приводит слова Евгении Медведевой пресс-служба мероприятия.

Кубок московского спорта ("Битва школ") - командные юношеские соревнования среди участников от 6 до 13 лет, организованных департаментом спорта города Москвы.