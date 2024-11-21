Олимпийская чемпионка Загитова не исключает возможности стать певицей

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова призналась, что не исключает возможности начать музыкальную карьеру в будущем. Ее слова приводит kp.ru. "Музыкальная карьера? На данный момент я сфокусирована на чуть-чуть другом направлении. Поэтому все в этой жизни возможно. Если будет побольше свободного времени, почему бы и нет?" - заявила Загитова. Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период". 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме "Продюсирование и культурная политика".