Французские фигуристы вырезали упоминание русских из песни про Распутина

Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, выступающие в танцах на льду, изменили слова в музыкальной композиции Boney M. «Rasputin», под которую они показывают короткую программу. Об этом пишет Telegram-канал «Лутц с полубильмана».

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По информации источника, на турнире в Таллине пара использовала композицию так, что в концовке их проката звучала фраза «oh, those russians» («ох уж эти русские»). Однако уже через четыре дня на соревнованиях в Варшаве текст был изменен. Вместо изначальной фразы звучало «oh, those dancers» («ох уж эти танцоры»).

Группа Boney M. была создана в ФРГ в 1975 году. Исполнять песню «Rasputin» на концертах в СССР было запрещено.

Лопарева до 2017 года представляла Россию и выступала в паре с Алексеем Карпушовым. В 2018 году она образовала дуэт с французом Бриссо, и они стали выступать за Францию. Вместе они — двукратные бронзовые призеры этапа Гран-при Grand Prix de France (2022, 2023), бронзовые призеры этапа Гран-при Skate America (2023), двукратные чемпионы Франции (2023, 2024), двукратные серебряные призеры чемпионата Франции (2021, 2022).