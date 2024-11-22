Роднина назвала российских олимпийских чемпионок факирами на час

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о российских фигуристках. Ее слова передает Sport24.

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Евгения Медведева (хотя она в меньшей степени), что Алина Загитова, Анна Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона, и все», — заявила Роднина.

Загитова и Медведева принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В личном первенстве Загитова завоевала золото, а Медведева стала обладательницей серебра. Обе фигуристки также получили серебро в командном зачете. Помимо этого, в активе обеих спортсменок победы на чемпионатах мира, Европы и России, а также в финале Гран-при (у Медведевой — по две).

Щербакова выиграла Игры-2022 в женском одиночном катании. Также на ее счету золото чемпионата мира и Европы.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.