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Определились участники финала Гран-при ISU в мужском одиночном катании

Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

Определились участники финала Гран-при ISU в мужском одиночном катании
© Чемпионат.com

Отметим, что первым запасным является представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Второй запасной — американец Эндрю Торгашев.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержал чемпион мира 2024 года Илья Малинин.

Фигурное катание
Илья Малинин
Даниэль Грассль
Юма Кагияма
Эндрю Торгашев