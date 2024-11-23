Определились участники финала Гран-при ISU в мужском одиночном катании
Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.
- Илья Малинин (США).
- Юма Кагияма (Япония).
- Сун Сато (Япония).
- Адам Сяо Хим Фа (Франция).
- Кевин Аймоз (Франция).
- Даниэль Грассль (Италия).
Отметим, что первым запасным является представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Второй запасной — американец Эндрю Торгашев.
Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержал чемпион мира 2024 года Илья Малинин.