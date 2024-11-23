Ягудин и Плющенко выложили совместные фото

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко выложили совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© @plushenkoofficial и @alexei.yagudin

К посту фигуристы прикрепили песню Михаила Боярского «Все пройдет». При этом снимки, сделанные на трибуне, остались без подписи.

Ранее Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за десять миллионов рублей. Его оппонент ответил, что согласен поучаствовать за пять миллионов.

Во время карьеры фигуристы вместе тренировались под руководством Алексея Мишина. Позднее Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой и выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.