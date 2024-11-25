Фигуристка Туктамышева заявила о желании сыграть за «Зенит»

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании выступить за ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

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-Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?

-Я 100% выйду! Очень люблю играть в футбол. Бывало, что в межсезонье мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. Я больше бы оборонялась, чем атаковала, — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.