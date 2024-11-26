Тарасова ответила, поедет ли Трусова на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не верит, что фигуристка Александра Трусова поедет в 2026 году на Олимпиаду, передает ТАСС.

«Не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно. Прошли прокаты, она перестала кататься, соревнования прошли без нее. Я буду рада увидеть ее на отборочных соревнованиях», — сказала Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.