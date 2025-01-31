Скончался великий американский фигурист Дик Баттон

Как сообщает AP, Батон умер так, как умирают люди в его возрасте. Это был по-настоящему великий фигурист и прекрасный телекомментатор.

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В 18 лет он выиграл в 1948 году свои первые Олимпийские игры, а в 1952-м подтвердил успех.

В 1948 американским фигуристам разрешили соревноваться на чемпионате Европы. Дик Батон блистательно выиграл и стал единственным американцем - победителем первенства Старого Континента. Ведь потом на такие выступления был наложен запрет. Зато Бик Батон пять раз подряд побеждал на мировых первенствах.

Дик Батон уже закончил выступления и учился в знаменитом Гарвардском университете на юридическом факультете, когда получил приглашение не надолго вернуться в фигурное катание - правда, профессиональное. В середине 1950-х в СССР впервые приехал знаменитый ледовый балет "Холидей он Айс". И его хозяин - миллионер, хозяин "Мэдисон Сквер Гарден" Моррис Чалфен очень волновался, как пройдут выступления в Москве. Вот и усилил труппу великим чемпионом.

В интервью корреспонденту советской газеты, которое мне, совсем тогда мальчишке, довелось услышать, Дик Батон говорил, что согласился сразу же. Он не был разочарован Москвой. Ему у нас нравилось, особенно болельщики, чуть не на руках его носившие. Батон выкладывался по полной, "Холидей он Айс" собирал аншлаги. А у меня где-то в архивах пылится программка балета с автографом Батона.

Дик Батон так и не стал юристом. Зато превратился в успешного телекомментатора. Видел его, и в зрелом возрасте доброжелательного и приветливого, на крупных международных турнирах. Тогда многие отчеты с них начинались с того, что журналисты писали: "Репортажи с чемпионата ведет сам Дик Баттон".