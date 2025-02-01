Тарасова оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень чемпионата Европы-2025 (ЧЕ) в Таллине в отсутствии российских фигуристов в женском одиночном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что спортсменки не выполнили ни одного элемента ультра-си.

« Э т о с т р а н н о и о ч е н ь п л о х о . Н а ч е м п и о н а т е Е в р о п ы и ч е м п и о н а т е м и р а с р е д и л у ч ш и х и з л у ч ш и х м ы д о л ж н ы в и д е т ь п р о г р е с с » , — з а я в и л а Тарасова.

Ранее стало известно, что бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро на ЧЕ в Таллине. Победе одержала эстонка Нина Петрыкина.

Россияне не были допущены до турнира. По решению Международного союза конькобежцев (ISU), с весны 2022 года они отстранены от всех соревнований под эгидой организации.