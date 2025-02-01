Болельщица снова проводит одиночный пикет против изменения регламента ФГПР

Болельщица фигурного катания Полина, которая на прошлой неделе проводила одиночный пикет с плакатом рядом с офисом Федерации фигурного катания на коньках России и Олимпийского комитета РФ по поводу изменения регламента Финала Гран-при России, снова вышла на подобную акцию. Теперь она стоит у Академии фигурного катания, где сегодня, 1 февраля, проходит чемпионат Санкт-Петербурга.

Ранее она выражала недовольство ФФККР в связи с тем, что за две недели до ФГП они изменили регламент начисления очков для участия в этом турнире. Из-за этого Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян пропали из списка участников, а Даниил Самсонов, Макар Игнатов и Иван Попов, наоборот, неожиданно узнали о том, что поедут в Красноярск.

Полина сообщила, что теперь её цель — собрать подписи и отправить обращение в Министерство спорта России. На момент написания новости девушка собрала 38 подписей.