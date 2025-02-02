Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов в отборе на Олимпийские игры.

Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

« О д н о м у ч е л о в е к у у ч а с т в о в а т ь о ч е н ь о п а с н о , с е р ь е з н о е д а в л е н и е . Т а к ч т о о н и д е л а ю т с в о е д е л о , р а з б и л и н а ш у к о м а н д у » , — з а я в и л а Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.