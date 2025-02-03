Олимпийская чемпионка обвинила врачей в смерти 28-летнего фигуриста Гринькова

В смерти фигуриста Сергея Гринькова, который скончался на тренировке в США, могут быть виноваты врачи. Соответствующее мнение выразила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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Ее комментарий приводит NEWS.ru.

По словам Бестемьяновой, спортсмен ушел из жизни неожиданно. Она вспоминает о Гринькове как о талантливом спортсмене и любящем муже.

Фигурист умер в возрасте 28 лет.

« Н а с а м о м д е л е м ы с ч и т а е м , ч т о п р о м о р г а л и д о к т о р а , п о т о м у ч т о о н д о л г о е в р е м я ж а л о в а л с я н а б о л и в с п и н е . Н и к о м у и в г о л о в у н е п р и ш л о , ч т о э т о м о г л о б ы т ь с е р д ц е » , - п о д е л и л а с ь о н а .

Напомним, Гриньков скончался в США. На тренировке ему стало плохо, спортсмен потерял сознание. Врачи отмечали, что проблемы с сердечно-сосудистой системой маскировались болями в спине. Причиной смерти называют обширный инфаркт.

Ранее стало известно, где похоронят российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые умерли в результате авиакатастрофы в США.