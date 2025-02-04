Загитова станет хедлайнером спортивного мероприятия на границе России с Китаем

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что будет хедлайнером Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта.

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« У ж е с е й ч а с я п р и с т у п и л а к р е п е т и ц и я м . В п е р в ы е я б у д у в ы с т у п а т ь н а л ь д у п о г р а н и ч н о й р е к и . Д л я м е н я э т о н е т о л ь к о и н т е р е с н ы й о п ы т , н о и у н и к а л ь н о е с о б ы т и е , к о т о р о е н а в с е г д а о с т а н е т с я в м о е й п а м я т и . Б у д у р а д а в и д е т ь в а с н а о т к р ы т и и М е ж д у н а р о д н о г о р о с с и й с к о - к и т а й с к о г о ф е с т и в а л я з и м н и х в и д о в с п о р т а в Б л а г о в е щ е н с к е ! » , — с к а з а л а Загитова в видеообращении к гостям и жителям Амурской области.

Алина Загитова выступит 22 февраля во время торжественной церемонии открытия фестиваля. Также она проведёт мастер-класс для спортсменов из Амурской области.

Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта пройдёт с 22 по 23 февраля на пограничной реке Амур. В программу мероприятия включены матчи по хоккею, гонки и показательные выступления на льду от команды «КАМАЗ – мастер» и экипажей «Урала».