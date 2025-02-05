Тарасова рассказала о своем самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что не поедет на первенство России среди юниоров в Саранске из-за состояния здоровья. Ее слова приводит «Матч ТВ».

« Н е е д у н а п е р в е н с т в о Р о с с и и . Л е ч у к о л е н о , ч т о б ы х о д и т ь . Я н е о ч е н ь х о д я ч а я с е й ч а с : в ы л е ч у и п о е д у п о т о м . Е щ е б у д у т б о л ь ш и е ю н и о р с к и е с о р е в н о в а н и я в к о н ц е м е с я ц а , и я п о е д у » , — з а я в и л а о н а .

Первенство России пройдет в столице Мордовии с 6 по 8 февраля. С 27 февраля по 2 марта в Калуге состоится финал Кубка Федерации среди юниоров.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.