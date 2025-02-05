Этери Тутберидзе скорбит по фигуристке, погибшей в авиакатастрофе в США с мамой. Тренер по фигурному катанию почтила память умерших в соцсети.

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В начале 2025 года в США произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. На борту находились 67 человек, среди которых были россияне. Никто из них не выжил. Среди погибших оказались врач Олеся Тейлор и ее 12-летняя дочь-фигуристка. Девочка состояла в клубе фигурного катания Ion, она возвращалась домой из штата Канзас, где проводился Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.

В личном блоге Этери опубликовала фото погибших и выразила соболезнования. По словам тренера, она не может смириться с трагедией.

« П о к о й т е с ь с м и р о м , О л и в и я и О л е с я . Н е м о г у с э т и м с м и р и т ь с я » , — в ы с к а з а л а с ь Т у т б е р и д з е .

Ранее мать погибшего в США фигуриста Вадима Наумова заявила, что он хотел вернуться в РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в авиакатастрофе в США погиб 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов.