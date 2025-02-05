WADA потребовало компенсацию с фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к команде российской фигуристки Камилы Валиевой для обсуждения выплаты компенсации после отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии, сообщили в пресс-службе WADA.

Агентство начало переговоры с командой фигуристки Камилы Валиевой относительно выплаты компенсации в 8 тыс. швейцарских франков. Эта сумма должна быть выплачена Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA в связи с отклонением апелляции Валиевой, передает ТАСС.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии утвердил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой. Решение суда обязывает фигуристку выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации. Также Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске.