Фигуристу Федотову было тяжело готовиться к первенству России

Фигурист Арсений Федотов рассказал, что ему тяжело было готовиться к первенству России среди юниоров из‑за того, что сезон складывался не очень удачно.

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В четверг в Саранске стартовало первенство России среди юниоров. Федотов набрал 84,98 балла после короткой программы.

— Настроение хорошее, все получилось. Настраиваюсь на произвольную программу. Было сложнее готовиться к турниру не из‑за того, что подтверждаю титул, просто так получается.

— Потому что не очень хорошо складывается сезон?

— Да.

— Как с четверными?

— Потихоньку. Надеюсь, увидим завтра хороший набор.

— В чем сложности в этом сезоне по сравнению с прошлым?

— Не знаю, может, вырос. Просто так происходит, — передает слова Федотова корреспондент «Матч ТВ».

Произвольную программу фигуристы исполнят в пятницу.