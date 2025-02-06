Валиеву призвали не возвращать медали

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой не стоит спешить с тем, чтобы отдавать свои медали. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

« С т о и т л и В а л и е в о й в о з в р а щ а т ь м е д а л и — э т и ч е с к и й в о п р о с . С о д н о й с т о р о н ы , в р о д е к а к н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь п р о ц е д у р у . Н о в с п о м н и т е , ч т о с д е л а л и с б е д н о й д е в о ч к о й . У В а л и е в о й с в о я п р а в д а , с н е й о б о ш л и с ь н е с п р а в е д л и в о . А р а з н е с п р а в е д л и в о , т о д е л о н е з а к о н ч е н о и о т д а в а т ь м е д а л и К а м и л а н е д о л ж н а . С п е ш и т ь т о ч н о н е н у ж н о » , — з а я в и л В а с и л ь е в .

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.