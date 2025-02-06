Губерниев рассказал, что делать Валиевой со своими медалями

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что делать российской фигуристке Камиле Валиевой со своими медалями, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

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« Н а с к о л ь к о з н а ю , м н о г и е д и с к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е с п о р т с м е н ы н е в о з в р а щ а ю т м е д а л и . А у ж к а к п о с т у п и т В а л и е в а — е ё л и ч н о е д е л о . В т о ж е в р е м я п о з а к о н у м е д а л и н а д о в е р н у т ь . Т е м б о л е е е с л и с о г л а ш а е ш ь с я с р е ш е н и е м , а м ы э т у с и т у а ц и ю в ц е л о м п р и н я л и . Я н е п р е с с - с е к р е т а р ь К а м и л ы , н е м о г у с к а з а т ь , п о ч е м у о н а н е в е р н у л а н а г р а д ы . В о з м о ж н о , с п о р т с м е н ы в т а к и х с и т у а ц и я х ч а с т о ч у в с т в у ю т , ч т о н е в и н о в а т ы » , — п р и в о д и т с л о в а Губерниева «ВсеПроСпорт».

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.