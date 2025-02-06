Журова призвала дисквалифицированную Валиеву вернуть медали

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала фигуристку Камилу Валиеву вернуть медали, которые остались у нее после дисквалификации. Об этом сообщает «Все про спорт».

Напомним, что Валиева была дисквалифицирована после того, как в ее анализах нашли следы запрещенного вещества. После этого спортсменку лишили ряда наград, включая золота за победу в Олимпийских играх, а также золото Чемпионата Европы. При этом сами медали остались в распоряжении спортсменки.

По словам Журовой, Валиевой необходимо вернуть эти награды обратно. По ее мнению, нет смысла спорить с решением Всемирного антидопингового агентства, но самой Журовой «такая медаль была бы не нужна».

« В т о т м о м е н т у н е е б ы л и м и к р о д о з ы з а п р е щ е н н о г о в е щ е с т в а , с э т и м у ж е н е п о с п о р и ш ь . М н е л и ч н о т а к а я м е д а л ь н е н у ж н а б ы л а б ы д о м а , я н е л ю б л ю с к а н д а л ы . Д а , В а л и е в а з а с л у ж и л а э т о з о л о т о ч е м п и о н а т а Е в р о п ы . Н о э т а н а г р а д а с в я з а н а с о с к а н д а л о м . Н у ж н о в е р н у т ь э т у м е д а л ь , и н а ч е о с т а н е т с я н а п о м и н а н и е о д о п и н г о в о м с к а н д а л е » , — з а я в и л а о н а .

Ранее Журова заявила, что часто получала угрозы.