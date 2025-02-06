Журова призвала дисквалифицированную Валиеву вернуть медали

Журова призвала дисквалифицированную Камилу Валиеву вернуть медали
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала фигуристку Камилу Валиеву вернуть медали, которые остались у нее после дисквалификации. Об этом сообщает «Все про спорт».
Напомним, что Валиева была дисквалифицирована после того, как в ее анализах нашли следы запрещенного вещества. После этого спортсменку лишили ряда наград, включая золота за победу в Олимпийских играх, а также золото Чемпионата Европы. При этом сами медали остались в распоряжении спортсменки.
По словам Журовой, Валиевой необходимо вернуть эти награды обратно. По ее мнению, нет смысла спорить с решением Всемирного антидопингового агентства, но самой Журовой «такая медаль была бы не нужна».
«В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь. Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале», — заявила она.
Ранее Журова заявила, что часто получала угрозы.