Опыт Трусовой не помог звезде Плющенко в Саранске. Саша выигрывала здесь семь лет назад
С 6 по 8 февраля в Саранске проходит первенство России среди юниоров – аналог чемпионата страны среди взрослых. Комментирует соревнования олимпийская чемпионка Анна Щербакова – правда, она работает из Москвы. Александра Трусова тоже замечена на турнире – она прибыла в столицу Мордовии в качестве корреспондента Первого канала. Интересно, что обе девушки выступали в Саранске на подобном турнире 7 лет назад. Саша тогда стала чемпионкой, а вот Аня была на 13-й строчке.
Трусова не только берёт интервью у фигуристов после прокатов – она ещё и отдельно болеет за Никиту Сарновского, спортсмена, тренирующегося у Евгения Плющенко. Он признавался, что периодически просит Трусову помочь с прыжками. Поэтому между ними установилась определённая связь.
Сарновский пока занимает последнее место, не справившись с тройным акселем и каскадом. Шансов на медаль практически нет, но, возможно, это поможет фигуристу выступить в произвольной чисто. В интервью Трусовой он пообещал выдать прокат жизни.
«Я волнуюсь, честно говоря. За тех, кто спрашивает у меня о каких-то ошибках, интересуется моим мнением по каким-то вопросам в фигурном катании. Никита на акселе никогда на тренировках не ошибается. Думаю, не справился из-за сильного волнения. Давит, что самый важный старт сезона», – рассказала Трусова.
Саша добавила, что и сама часто раньше ошибалась в короткой программе. Это помогало снять давление, но мешало получить медали нужного достоинства. Однако Трусова отметила, что стартов у Никиты будет ещё много – первенство России всё-таки не такой важный старт, как та же Олимпиада.
«Всякое бывает. Я часто ошибалась в короткой программе. Ошибки в короткой часто убирали мою тягу к победе. Казалось, что больше ничего не светит. Проще было выступать, когда нечего терять», – заявила Саша.
Серебряный призёр Олимпийских игр поинтересовалась, не мешает ли её присутствие Никите. Может, он больше волнуется из-за этого. Однако Сарновский утверждал, что вообще не нервничал.
«Я рада, что моё присутствие не мешает», – ответила Трусова.
На первом и втором местах после короткой программы расположились два самых сильных юниора по итогам последних сезонов – Лев Лазарев и Арсений Федотов. Оба выполнили идентичные прыжковые элементы, но спортсмен из группы Сергея Давыдова пока опережает ученика Этери Тутберидзе почти на два балла.
У девушек сразу восемь спортсменов набрали за 70 баллов в короткой программе и могут претендовать на золотую медаль. Елена Костылева и Маргарита Базылюк разошлись всего в несколько сотых – обе сделали каскад с тройным акселем. Остальные фигуристки обошлись без ультра-си, но многие исполнили программы чисто.
Саранск вообще часто принимает российские соревнования, в частности, первенства России. В 2020 году здесь выигрывала Камила Валиева – этот юниорский титул остался у неё в коллекции. А за два года до этого за медали бились Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. У Алёны тогда ещё не было в арсенале тройного акселя, но проиграла она не поэтому: в короткой программе у неё не получился тройной лутц. В итоге Косторная стала второй с отставанием примерно в полбалла от Трусовой. Саша была менее убедительной в произвольной, где упала с четверного сальхова, но сумела удержать первую строчку после короткой. Третьей стала Станислава Константинова.
На четвёртом месте тогда была Анастасия Губанова, которая сейчас выступает за Грузию. В период отстранения россиянок фигуристка стала чемпионкой Европы и выиграла две серебряные медали европейских первенств. Виктория Сафонова, которая тоже была на том турнире в Саранске, сейчас соревнуется за Беларусь. Вообще же из восемнадцати участниц юниорского первенства-2018 в российском женском одиночном катании осталась только одна фигуристка – Ксения Синицына. Она же на данный момент является самой взрослой в сборной – Ксюше в этом году исполнится 21 год.