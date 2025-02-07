Опыт Трусовой не помог звезде Плющенко в Саранске

С 6 по 8 февраля в Саранске проходит первенство России среди юниоров – аналог чемпионата страны среди взрослых. Комментирует соревнования олимпийская чемпионка Анна Щербакова – правда, она работает из Москвы. Александра Трусова тоже замечена на турнире – она прибыла в столицу Мордовии в качестве корреспондента Первого канала. Интересно, что обе девушки выступали в Саранске на подобном турнире 7 лет назад. Саша тогда стала чемпионкой, а вот Аня была на 13-й строчке.

Трусова не только берёт интервью у фигуристов после прокатов – она ещё и отдельно болеет за Никиту Сарновского, спортсмена, тренирующегося у Евгения Плющенко. Он признавался, что периодически просит Трусову помочь с прыжками. Поэтому между ними установилась определённая связь.

Сарновский пока занимает последнее место, не справившись с тройным акселем и каскадом. Шансов на медаль практически нет, но, возможно, это поможет фигуристу выступить в произвольной чисто. В интервью Трусовой он пообещал выдать прокат жизни.

« Я в о л н у ю с ь , ч е с т н о г о в о р я . З а т е х , к т о с п р а ш и в а е т у м е н я о к а к и х - т о о ш и б к а х , и н т е р е с у е т с я м о и м м н е н и е м п о к а к и м - т о в о п р о с а м в ф и г у р н о м к а т а н и и . Н и к и т а н а а к с е л е н и к о г д а н а т р е н и р о в к а х н е о ш и б а е т с я . Д у м а ю , н е с п р а в и л с я и з - з а с и л ь н о г о в о л н е н и я . Д а в и т , ч т о с а м ы й в а ж н ы й с т а р т с е з о н а » , – р а с с к а з а л а Т р у с о в а .

Саша добавила, что и сама часто раньше ошибалась в короткой программе. Это помогало снять давление, но мешало получить медали нужного достоинства. Однако Трусова отметила, что стартов у Никиты будет ещё много – первенство России всё-таки не такой важный старт, как та же Олимпиада.

« В с я к о е б ы в а е т . Я ч а с т о о ш и б а л а с ь в к о р о т к о й п р о г р а м м е . О ш и б к и в к о р о т к о й ч а с т о у б и р а л и м о ю т я г у к п о б е д е . К а з а л о с ь , ч т о б о л ь ш е н и ч е г о н е с в е т и т . П р о щ е б ы л о в ы с т у п а т ь , к о г д а н е ч е г о т е р я т ь » , – з а я в и л а С а ш а .

Серебряный призёр Олимпийских игр поинтересовалась, не мешает ли её присутствие Никите. Может, он больше волнуется из-за этого. Однако Сарновский утверждал, что вообще не нервничал.

« Я р а д а , ч т о м о ё п р и с у т с т в и е н е м е ш а е т » , – о т в е т и л а Т р у с о в а .

На первом и втором местах после короткой программы расположились два самых сильных юниора по итогам последних сезонов – Лев Лазарев и Арсений Федотов. Оба выполнили идентичные прыжковые элементы, но спортсмен из группы Сергея Давыдова пока опережает ученика Этери Тутберидзе почти на два балла.

У девушек сразу восемь спортсменов набрали за 70 баллов в короткой программе и могут претендовать на золотую медаль. Елена Костылева и Маргарита Базылюк разошлись всего в несколько сотых – обе сделали каскад с тройным акселем. Остальные фигуристки обошлись без ультра-си, но многие исполнили программы чисто.

Саранск вообще часто принимает российские соревнования, в частности, первенства России. В 2020 году здесь выигрывала Камила Валиева – этот юниорский титул остался у неё в коллекции. А за два года до этого за медали бились Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. У Алёны тогда ещё не было в арсенале тройного акселя, но проиграла она не поэтому: в короткой программе у неё не получился тройной лутц. В итоге Косторная стала второй с отставанием примерно в полбалла от Трусовой. Саша была менее убедительной в произвольной, где упала с четверного сальхова, но сумела удержать первую строчку после короткой. Третьей стала Станислава Константинова.

На четвёртом месте тогда была Анастасия Губанова, которая сейчас выступает за Грузию. В период отстранения россиянок фигуристка стала чемпионкой Европы и выиграла две серебряные медали европейских первенств. Виктория Сафонова, которая тоже была на том турнире в Саранске, сейчас соревнуется за Беларусь. Вообще же из восемнадцати участниц юниорского первенства-2018 в российском женском одиночном катании осталась только одна фигуристка – Ксения Синицына. Она же на данный момент является самой взрослой в сборной – Ксюше в этом году исполнится 21 год.