Российская фигуристка поддержала создания однополых дуэтов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова ответила на вопрос об однополых дуэтах в фигурных катаниях, отметив, что они должны соревноваться между собой, передает «ВсеПроСпорт».

« О н и д о л ж н ы с о р е в н о в а т ь с я м е ж д у с о б о й . Н е л ь з я и х в в о д и т ь к к л а с с и ч е с к и м . Э т о р а з н ы е к а т е г о р и и . П о ч е м у б ы и н е т . Б у д е т и н т е р е с н о п о с м о т р е т ь к а к н а ж е н с к и е д у э т ы , т а к и н а м у ж с к и е , е с л и о н и б у д у т » , — с к а з а л а Б е с т е м ь я н о в а .

Француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.