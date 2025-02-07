Заслуженный тренер РФ поддержал Валиеву, не вернувшую медали

Заслуженный тренер Российской федерации Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Камила Валиева правильно сделала, что не вернула медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS), передает «ВсеПроСпорт».

« И п р а в и л ь н о с д е л а л а В а л и е в а , ч т о н е в е р н у л а м е д а л и . Н е з а б ы в а й т е о т о м , к а к о й б е с п р е д е л у с т р о и л и н е т о л ь к о с К а м и л о й , н о и с о в с е м и р о с с и й с к и м и с п о р т с м е н а м и . Э т о п р о с т о б е з о б р а з и е » , — с к а з а л Л а й ш е в .

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга.

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.