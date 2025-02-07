Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против соревнований однополых пар в фигурном катании, передает «ВсеПроСпорт».

« Н е п о н и м а ю , з а ч е м н а д о р а с ш и р я т ь п р о г р а м м у с о р е в н о в а н и й . Н а м б ы с п р а в и т ь с я с т е м , ч т о е с т ь . С ю н и о р а м и , с о в з р о с л ы м и , в и д о в и к а т е г о р и й и т а к д о с т а т о ч н о » , — с к а з а л а Т а р а с о в а .

Француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.