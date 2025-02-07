Лев Лазарев победил на первенстве России среди юниоров, Федотов — на втором месте
Фигурист Лев Лазарев стал победителем Первенства России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. В сумме короткой и произвольной программ он набрал 258,80 балла.
Второе место занял Арсений Федотов с результатом 241,32 балла. Бронзовую медаль завоевал Макар Солодников, набравший 231,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.
Фигурное катание. Первенство России — 2025 среди юниоров. Юноши. Итоговое положение:
- Лев Лазарев (Москва) —258,80 балла.
- Арсений Федотов (Москва) — 241,32.
- Макар Солодников (Пермский край) - 231,21.
- Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 227,90.
- Герман Ленков (Санкт-Петербург) - 227,36.
- Вадим Воронов (Москва) — 225,71.