Лев Лазарев победил на первенстве России среди юниоров

Фигурист Лев Лазарев стал победителем Первенства России среди юниоров — 2025, которое проходит в Саранске. В сумме короткой и произвольной программ он набрал 258,80 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 241,32 балла. Бронзовую медаль завоевал Макар Солодников, набравший 231,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Фигурное катание. Первенство России — 2025 среди юниоров. Юноши. Итоговое положение: