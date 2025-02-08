Костомаров назвал причину, по которой не пожелал выступать за США

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что никогда не согласился бы представлять другую страну. Он добавил, что всегда мечтал стоять на пьедестале под гимн России, пишет ТАСС.

По данным агентства, спортсмен рассказал о своей жизни, вызовах и рисках на творческом вечере, который прошел в пятницу на Малой сцене МХТ имени Чехова.

« Б ы л л и с о б л а з н [ о с т а т ь с я в С Ш А ] ? Д а . Я з н а л , ч т о м о г б ы . К т о м у м о м е н т у м н о г о д е в о ч е к к а т а л о с ь з а А м е р и к у и и с к а л о с е б е п а р т н е р о в . А е с л и э т о е щ е п а р т н е р и з Р о с с и и , х о р о ш о в ы г л я д и т , х о р о ш о к а т а е т с я , т е б я к у п я т з а т ы с я ч у - т ы с я ч у д в е с т и д о л л а р о в в м е с я ц » , — о т м е т и л К о с т о м а р о в .

Фигурист заметил, что Татьяна Навка предлагала ему выступать за Белоруссию, но он отказался.

« П е р е д г л а з а м и у м е н я б ы л а к а р т и н а — Е к а т е р и н а Г о р д е е в а и С е р г е й Г р и н ь к о в н а о л и м п и й с к о м п ь е д е с т а л е 1 9 8 8 г о д а . И г р а е т н а ш г и м н , и м а п л о д и р у ю т . Э т о б ы л о ч т о - т о и з р я д а в о н , ч т о п р о и з в е л о н а м е н я о г р о м н о е в п е ч а т л е н и е » , — п р и з н а л К о с т о м а р о в .

Олимпийский чемпион констатировал, что спортсменам следует уходить из большого спорта победителями, не пытаться тянуть до последнего. Он уточнил, что очень сложно найти мотивацию в 29 лет для подготовки к следующим Играм, в особенности, когда молодое поколение «наступает на пятки».