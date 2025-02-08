Костомаров назвал причину, по которой не пожелал выступать за США
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что никогда не согласился бы представлять другую страну. Он добавил, что всегда мечтал стоять на пьедестале под гимн России, пишет ТАСС.
По данным агентства, спортсмен рассказал о своей жизни, вызовах и рисках на творческом вечере, который прошел в пятницу на Малой сцене МХТ имени Чехова.
«Был ли соблазн [остаться в США]? Да. Я знал, что мог бы. К тому моменту много девочек каталось за Америку и искало себе партнеров. А если это еще партнер из России, хорошо выглядит, хорошо катается, тебя купят за тысячу - тысячу двести долларов в месяц», — отметил Костомаров.
Фигурист заметил, что Татьяна Навка предлагала ему выступать за Белоруссию, но он отказался.
«Перед глазами у меня была картина — Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков на олимпийском пьедестале 1988 года. Играет наш гимн, им аплодируют. Это было что-то из ряда вон, что произвело на меня огромное впечатление», — признал Костомаров.
Олимпийский чемпион констатировал, что спортсменам следует уходить из большого спорта победителями, не пытаться тянуть до последнего. Он уточнил, что очень сложно найти мотивацию в 29 лет для подготовки к следующим Играм, в особенности, когда молодое поколение «наступает на пятки».