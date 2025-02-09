Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала в своем Telegram-канале, что уже начала работать после того, как на нее было совершено нападение.

« Б о л ь ш о е с п а с и б о з а п о д д е р ж к у , я в и ж у , к а к м н о г о л ю д е й н е р а в н о д у ш н ы . Д о б р о с п а с а е т м и р . У ж е р а б о т а ю . Р е б я т а п о д н и м а ю т м н е н а с т р о е н и е к а к м о г у т » , — с к а з а л а Н у г у м а н о в а .

Инцидент произошел 7 февраля. Спортсменка ехала на автомобиле и попала в пробку из-за такси. Она посигналила, после чего из такси вышел мужчина и нанес несколько ударов по лобовому стеклу машины Нугумановой.

Фигуристка рассказала, что уже написала заявление в полицию.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.