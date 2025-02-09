Тутберидзе осудили за тройной аксель Базылюк после травмы

На портале Reddit возмутились, что 13-летней Маргарите Базылюк из группы Этери Тутберидзе пришлось исполнилть тройной аксель в короткой программе на первенстве России, хотя сама она планировала кататься без него.

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« У м е н я б ы л а н е б о л ь ш а я т р а в м а , я х о т е л а в к о р о т к о й п р о г р а м м е п о е х а т ь б е з а к с е л я . П р и е х а л а Э т е р и Г е о р г и е в н а [ Т у т б е р и д з е ] с ч е м п и о н а т а Е в р о п ы и с к а з а л а : « Т ы ж е е г о у м е е ш ь п р ы г а т ь , п о ч е м у н е б у д е ш ь п р ы г а т ь ? П р ы г а й » . С ю д а п р и е х а л а , с л а в а б о г у , п р ы г н у л а . В п р о и з в о л ь н о й ч а щ е , ч е м в к о р о т к о й , п о л у ч а л с я н а т р е н и р о в к а х . С т а р а ю с ь б о л ь ш е р а б о т а т ь н а п о л у , ч т о б ы п е р е н о с и т ь н а л ё д . Я с т а р а ю с ь б о л ь ш е з а к а ч и в а т ь с я , у д е л я т ь б о л ь ш е в р е м е н и н о г а м и с п и н е , ч т о б ы в б у д у щ е м н е б е с п о к о и л о м е н я э т о . М н о г о л и п р о п у с т и л а и з - з а т р а в м ы ? П р о с т о н е м н о г о с н и з и л и н а г р у з к и » , — ц и т и р у е т Б а з ы л ю к Т А С С .

Зарубежные пользователи пожалели юную фигуристку и выразили беспокойство, что с таким подходом к восстановлению после травм, она может не докататься до выхода на взрослые соревнования.

z3nnies: «Боюсь, этот ребёнок, даже если бы не было международного бана, не смог бы докататься до первого сезона по взрослым».

Silver_Sherbert_2040: «Зло в чистом виде. Далее мы узнаем, что у Базылюк был стрессовый перелом или что-то столь же «незначительное».

Sunfire91: «Самбо-70» во многом напоминает мне ныне несуществующий лагерь женской спортивной гимнастики Каройи. Доминик Мочану было 14 лет, когда она помогла сборной США завоевать золото на Олимпиаде-1996, и она сделала это, несмотря на стрессовый перелом большеберцовой кости».

Bejewelledskeletons: «Я бы не удивился, если бы травма оказалась более серьёзной».

Gadeais: «К сожалению, не удивлён. Бедная Маргарита была права, что не форсировала, но Этери не позволяет своим ученицам прислушиваться к собственному телу. Надеюсь, она сможет докататься до выхода во взрослые, прежде чем её тело окончательно сломается».

z3nnies: «В начале сезона на Гран-при России она делала три четверных и два тройных акселя в произвольной программе во второй половине. А потом она была травмирована какое-то время. Это всегда обозначают, как «незначительная травма», «небольшая болезнь».

Gadeais: «Проблема с Этери в том, что эти мелкие травмы всегда игнорируются и приводят к стрессовым переломам, которые угрожают карьере».

Lumyna92: «Эта бедняжка развалится к 14 годам, если так пойдёт и дальше. Ужасно».

Uselesssociologygirl: «К сожалению, я уже ничему не удивляюсь».

Aladnamedbrad: «Это мелочно, но я бы хотела пойти на этап Гран-при в США в прошлом году, чтобы лично послать её [Тутберидзе] к чёрту».

emma_fsvideo: «Она [Тутберидзе] ведёт себя безрассудно и глупо. У Маргариты большой потенциал в фигурном катании, но не стоит, как обычно, прыгать тройные аксели и четверные тулупы после травмы».

ChristmasClimber2009: «Они [тренерский штаб Тутберидзе] не будут рады, что она это сказала. Этери любит играть в игру «мы же говорили ей упростить контент, но она всё равно хотела это сделать!» Да, ребёнок, вероятно, хотел показать свои лучшие элементы после того, как много лет подвергался давлению, но разве это не ваша работа как ответственного взрослого человека — поступать так, как лучше для его здоровья? Трусова никогда не должна была делать «только один четверной» при стрессовом переломе (даже если бы она хотела или если бы перелом был частично залечен), и бог знает, почему Анна Щербакова выступала с пневмонией».

Bejewelledskeletons: «Она [Тутберидзе] меняет свою позицию на ту, которая позволит ей выглядеть лучше, и обвиняет фигуристку (например, мол, у Алёны Косторной был просто сломан палец, и ей не требовался гипс!)»

ObviousPrice6662: «Боже, эту женщину нужно остановить».

Organic-Ad-6503: «Ещё одна жертва добавлена ​​в длинный список».

Immediate-Aspect-601: «Нет ни капли выдумки, и это очень в стиле Этери. Как известно, Тутберидзе не верит в травмы, выгорание и пубертат, для неё это всё - лень и нежелание работать. Об этом говорили все её бывшие ученицы. Нет ничего удивительного, что Этери говорит: «Иди и делай, ты сможешь». Это ровно то же самое, что она сказала Косторной: «Иди катайся с тяжёлым гипсом на руке». Ты не сможешь? Нет, ты просто ленивая и неблагодарная.

13-летняя Маргарита Базылюк в прошлом году стала чемпионкой России по прыжкам, соревнуясь со взрослыми девушками. На том же турнире она публично исполнила уникальный каскад из двух четверных сальховов.