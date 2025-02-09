В России высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике создание однополых дуэтов в фигурном катании, заявив, что дальше спортсмены начнут выступать в паре с животными.

Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

« В э т и х с т р а н а х д а в н ы м - д а в н о н е с у щ е с т в у е т н о р м п р и л и ч и я и м о р а л и . Н о я д у м а ю , ч т о п р и Т р а м п е н е р а з р е ш а т о д н о п о л ы е д у э т ы в ф и г у р н о м к а т а н и и . О н у ж е о б о з н а ч и л с в о е о т н о ш е н и е к о в с е й э т о й с о д о м и и . Р а з з а п а д н ы е ф и г у р и с т ы - с о д о м и т ы н а ч а л и в ы с т у п а т ь в о д н о п о л ы х д у э т а х , д у м а ю , д а л ь ш е о н и б у д у т в ы с т у п а т ь с к о ш к а м и и с о б а к а м и » , — з а я в и л о н .

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они — олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019).

Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.