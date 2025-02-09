Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась подробностями об инциденте, в ходе которого неизвестный мужчина разбил лобовое стекло ее автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

« З а м н о й т о ч н о н и к т о н е с л е д и л . И н и к а к о г о к о н ф л и к т а н е б ы л о . Я д у м а ю , ч т о э т о п р о с т о с т е ч е н и е к а к и х - т о н е о ч е н ь у д а ч н ы х о б с т о я т е л ь с т в , и к а к о й - т о н е в м е н я е м ы й ч е л о в е к п о п а л с я и в о т т а к в о т с д е л а л » , — з а я в и л а с п о р т с м е н к а . О н а п о д ч е р к н у л а , ч т о о т ч е т л и в о в и д е л а н а п а в ш е г о , п о э т о м у с м о ж е т е г о о п о з н а т ь .

О нападении спортсменка рассказала ранее 8 февраля. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный ей мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.