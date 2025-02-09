Губерниев оценил необходимость Валиевой возвращать отнятые у нее за допинг медали

Журналист Дмитрий Губерниев оценил необходимость российской фигуристки Камилы Валиевой возвращать отнятые у нее за допинг медали. Его слова приводит РИА Новости.

Губерниев заявил, что Валиева остается для него чистой и честной спортсменкой, однако правила были нарушены. «Наверное, надо отдать [медали], но это дело ее. И я никаких советов ей давать не буду», — отметил он.

При этом журналист подчеркнул, что медали — это всего лишь железка.

« М о ж н о с к о л ь к о у г о д н о м е д а л и в о з в р а щ а т ь и л и н е т , н о т ы о т к р ы в а е ш ь п р о т о к о л и ф а м и л и ю Валиевой и нашу сборную в командном турнире Олимпиады не находишь», — отметил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр-2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).