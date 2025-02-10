Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию

Чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова скончалась в возрасте 87 лет.

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Об этом 9 февраля сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Богданова родилась 14 мая 1937 года. Она начала кататься в 1949-м в спортивной школе Московского городского совета «Динамо». В 1956 победила на чемпионате СССР, была шестикратным серебряным призером турнира (1953–1955, 1957–1959), серебряным призером первого в СССР международного соревнования (СССР – Польша) по фигурному катанию на коньках (1954), чемпионкой Москвы (1956).

Также Богданова была судьей международной категории, мастером спорта СССР.