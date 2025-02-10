Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Она отметила, что это может быть интересно.

« Ч т о т а к о г о в о д н о п о л ы х д у э т а х ? С а м а и д е я у м е н я н е г а т и в а н е в ы з ы в а е т . Т е м б о л е е в д р у г и х с т р а н а х т а к а я п р а к т и к а е с т ь » , — з а я в и л а Роднина.

При этом депутат добавила, что нужно продумать правила.

« И д у т р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы , к а к з а и н т е р е с о в а т ь ф и г у р н о е к а т а н и е н о в ы м и н а п р а в л е н и я м и . К а к в с в о е в р е м я в о з н и к л о с и н х р о н н о е к а т а н и е » , — з а я в и л а Роднина.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты не выступают.