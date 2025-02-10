Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Она отметила, что это может быть интересно.
«Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — заявила Роднина.
При этом депутат добавила, что нужно продумать правила.
«Идут различные варианты, как заинтересовать фигурное катание новыми направлениями. Как в свое время возникло синхронное катание», — заявила Роднина.
В 2022 году Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты не выступают.