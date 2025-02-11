Российские фигуристы еще не подписывали документы для участия в отборе к ОИ.

© Sports.ru

По информации «Матч ТВ», никто из россиян не подписывал документы для заявок на выступление в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.. Ожидается, что это будет сделано после финала Гран-при России.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до отборочных соревнований в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

Финал Гран‑при страны состоится с 13 по 16 февраля 2025 года в Красноярске.

В Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявляли, что финал Гран-при станет важным этапом отбора к олимпийской квалификации.